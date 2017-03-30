В Екатеринбурге полыхает заброшенная пилорама на Вторчермете

«Прямо сейчас между домами Санаторная 15а, Сухумский переулок 4 и Санаторная 11а горит старый заброшенный, частный дом. Крыша почти догорает, весь квартал закопчен. Странно, как он вообще загорелся», — пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

30 марта 2017 года в Екатеринбурге на Вторчермете загорелось заброшенное здание — огонь охватил 200 «квадратов».

По словам местных жителей, раньше в здании находилась пилорама, а до этого, около 30 лет назад, работал детский клуб.