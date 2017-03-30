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13:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге полыхает заброшенная пилорама на Вторчермете

Огонь охватил 200 «квадратов».

30 марта 2017 года в Екатеринбурге на Вторчермете загорелось заброшенное здание — огонь охватил 200 «квадратов».

«Прямо сейчас между домами Санаторная 15а, Сухумский переулок 4 и Санаторная 11а горит старый заброшенный, частный дом. Крыша почти догорает, весь квартал закопчен. Странно, как он вообще загорелся», — пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

По словам местных жителей, раньше в здании находилась пилорама, а до этого, около 30 лет назад, работал детский клуб.

В пресс-службе свердловского ГУ МЧС «Уралинформбюро» сообщили, что пожар до сих пор тушат. На месте работают 2 единицы техники. Пострадавших нет.

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