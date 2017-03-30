«Росатом» опроверг сообщения о взрыве на заводе «Молния» в Москве
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Корпорация «Росатом» опровергла сообщение ряда СМИ о якобы взрыве на своем предприятии «Молния» в Москве.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Корпорация «Росатом» опровергла сообщение ряда СМИ о якобы взрыве на своем предприятии «Молния» в Москве.
Ранее источник в экстренных службах столицы сообщал, что два человека погибли, еще двое пострадали, по предварительным данным, при взрыве кислородного баллона на территории завода «Молния» на
«Инцидент произошел на бывшей территории завода “Молния”. Территория находится вне контура предприятия», — сказал РИА Новости представитель Росатома.
«Два года по договору