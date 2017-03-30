«Росатом» опроверг сообщения о взрыве на заводе «Молния» в Москве

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщал, что два человека погибли, еще двое пострадали, по предварительным данным, при взрыве кислородного баллона на территории завода «Молния» на юго-востоке Москвы.

«Инцидент произошел на бывшей территории завода “Молния”. Территория находится вне контура предприятия», — сказал РИА Новости представитель Росатома.