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13:01 (мск), источник: РИА Новости

«Росатом» опроверг сообщения о взрыве на заводе «Молния» в Москве

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Корпорация «Росатом» опровергла сообщение ряда СМИ о якобы взрыве на своем предприятии «Молния» в Москве.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщал, что два человека погибли, еще двое пострадали, по предварительным данным, при взрыве кислородного баллона на территории завода «Молния» на юго-востоке Москвы.

«Инцидент произошел на бывшей территории завода “Молния”. Территория находится вне контура предприятия», — сказал РИА Новости представитель Росатома.

«Два года по договору купли-продажи эта территория физически принадлежит ЗАО «Векторстройфинанс». Соответственно, все сообщения СМИ о взрыве на предприятии Росатома АО «ПО МЗ «Молния» не соответствуют действительности», — добавил собеседник агентства.

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