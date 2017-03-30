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16:24 (мск), источник: Newslab.ru

Нарушитель на ходу выпрыгнул из своего авто, скрываясь от погони

Против него завели еще одно уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Находящийся в федеральном розыске житель Шушенского района при задержании выпрыгнул из машины и спровоцировал ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, 45-летний мужчина с начала этого года находился в розыске.

Полицейские обнаружили его случайно — он привлек их внимание, когда ехал на отечественном автомобиле. Требования инспекторов ДПС об остановке он проигнорировал и попытался скрыться. Он на ходу выпрыгнул из машины, которая затем наехала на препятствие — стену строения. Водитель попытался убежать, но полицейские догнали его.

После задержания, при проверке документов, стражи порядка выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу, которую совершил на территории Хакасии. Против него завели еще одно уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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