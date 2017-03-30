У актрисы сериала «Реальные пацаны» в Перми угнали BMW X6
У актрисы известного сериала «Реальные пацаны» Юлии Колмогоровой угнали автомобиль.
У актрисы известного сериала «Реальные пацаны» Юлии Колмогоровой угнали автомобиль.
Выйдя из дома на улице Осинской в центре Перми, она обнаружила пропажу своего BMW X6 белого цвета.
Как сообщили «РГ» в ГУ МВД России по Пермскому краю, по факту угона проводится проверка.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будут отсмотрены видеозаписи с камер поблизости.