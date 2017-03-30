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12:56 (мск), источник: "Российская газета"

У актрисы сериала «Реальные пацаны» в Перми угнали BMW X6

У актрисы известного сериала «Реальные пацаны» Юлии Колмогоровой угнали автомобиль.

Выйдя из дома на улице Осинской в центре Перми, она обнаружила пропажу своего BMW X6 белого цвета.

Как сообщили «РГ» в ГУ МВД России по Пермскому краю, по факту угона проводится проверка.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будут отсмотрены видеозаписи с камер поблизости.

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