Под Волгоградом мужчина прописал в своём доме 8 незнакомцев

Фактически эти люди по адресу не проживали.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ — «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает наказание до лишения свободы на срок до трех лет.