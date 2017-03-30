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15:27 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом мужчина прописал в своём доме 8 незнакомцев

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, в 2012 и 2014 годах 51-летний неработающий житель Суровикинского района зарегистрировал в доме, где проживает со своей семьей, 8 граждан России, включая двоих малолетних детей.

Фактически эти люди по адресу не проживали.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ — «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает наказание до лишения свободы на срок до трех лет.

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