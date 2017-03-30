В Самаре прямо около стелы Самарского района провалился тротуар
Сегодня, 30 марта, в Самаре в районе моста на улице Главной провалилась площадка рядом со стелой Самарского района, сообщают очевидцы в соцсетях.
Сегодня, 30 марта, в Самаре в районе моста на улице Главной провалилась площадка рядом со стелой Самарского района, сообщают очевидцы в соцсетях.
К слову, местные жители жаловались на эту проблему уже давно, однако никаких действий по ее устранению со стороны властей так и не было предпринято.