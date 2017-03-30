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14:14 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре прямо около стелы Самарского района провалился тротуар

Сегодня, 30 марта, в Самаре в районе моста на улице Главной провалилась площадка рядом со стелой Самарского района, сообщают очевидцы в соцсетях.

К слову, местные жители жаловались на эту проблему уже давно, однако никаких действий по ее устранению со стороны властей так и не было предпринято.

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