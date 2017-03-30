Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении владельца «Ёмаё Party bar» за чашу с «самыми вкусными пельменями»

На запрос агентства о том, является ли правомерным установление рекламной конструкции на ул. Б. Покровской в виде чаши с пельменями, на которой есть надпись «Самые вкусные пельмени», в УФАС ответили, что провели проверку и выявили признаки нарушения п. 1 ч.3 ст. 5 и ч.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе». В связи с этим УФАС возбудило дело в отношении ООО «Корчма» — владельца кафе. Рассмотрение дела назначено на 11 апреля 2017 года.

Компания должна предоставить в антимонопольное ведомство ряд документов, в том числе разрешение на установку рекламной конструкции, а также документы, подтверждающие подлинность рекламной информации в части утверждения «Самые вкусные пельмени».

Как сообщалось ранее, установка конструкции в виде чаши с пельменями не была согласована с горадминистрацией.