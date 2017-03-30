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13:22 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале молодая пара погибла в лобовом ДТП на трассе

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на загородной трассе, где иномарка протаранила микроавтобус.

Виновник аварии и его пассажирка погибли на месте происшествия, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

— Инцидент произошел сегодня на 60-м километре автодороги Аргаяш — Долгодеревенское — Кыштым, — сообщили в пресс-службе полицейского главка. — По предварительным данным, водитель иномарки Hyundai Accent не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes.

Находившаяся в легковушке молодая супружеская пара погибла. Два пассажира автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП со смертельным исходом организовано расследование, отметили в полиции.

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