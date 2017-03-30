На Урале молодая пара погибла в лобовом ДТП на трассе

Виновник аварии и его пассажирка погибли на месте происшествия, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

— Инцидент произошел сегодня на 60-м километре автодороги Аргаяш — Долгодеревенское — Кыштым, — сообщили в пресс-службе полицейского главка. — По предварительным данным, водитель иномарки Hyundai Accent не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes.

Находившаяся в легковушке молодая супружеская пара погибла. Два пассажира автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП со смертельным исходом организовано расследование, отметили в полиции.