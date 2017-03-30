На Урале молодая пара погибла в лобовом ДТП на трассе
В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на загородной трассе, где иномарка протаранила микроавтобус.
В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на загородной трассе, где иномарка протаранила микроавтобус.
Виновник аварии и его пассажирка погибли на месте происшествия, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.
— Инцидент произошел сегодня на 60-м километре автодороги Аргаяш — Долгодеревенское — Кыштым, — сообщили в
Находившаяся в легковушке молодая супружеская пара погибла. Два пассажира автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту ДТП со смертельным исходом организовано расследование, отметили в полиции.