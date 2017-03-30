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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

За информацию об убийце девушки из Стерлитамака обещают 100 тысяч рублей

Награду выплатит местный торговый центр.

Один из торговых комплексов Стерлитамака обещает 100 тысяч рублей для того, кто выдаст местонахождение убийцы 23-летней Оксаны Софроновой.

Напомним, что страшное преступление случилось утром 29 марта. Мужчина с ножом напал на беззащитную 23-летнюю девушку в подъезде жилого дома по улице Артема, 111. К сожалению, удары оказались смертельными — несчастная погибла на месте.

Сейчас полиция разыскивает главного подозреваемого — Алана Шавлохова.

Руководство торгово-развлекательного комплекса решило поспособствовать расследованию. За достоверную информацию об убийце они готовы выплатить крупную сумму — 100 тысяч рублей.

Свидетелей просят обращаться по телефонам 112 или 02.

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