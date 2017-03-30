За информацию об убийце девушки из Стерлитамака обещают 100 тысяч рублей
Награду выплатит местный торговый центр.
Награду выплатит местный торговый центр.
Один из торговых комплексов Стерлитамака обещает 100 тысяч рублей для того, кто выдаст местонахождение убийцы 23-летней Оксаны Софроновой.
Напомним, что страшное преступление случилось утром 29 марта. Мужчина с ножом напал на беззащитную 23-летнюю девушку в подъезде жилого дома по улице Артема, 111. К сожалению, удары оказались смертельными — несчастная погибла на месте.
Сейчас полиция разыскивает главного подозреваемого — Алана Шавлохова.
Руководство
Свидетелей просят обращаться по телефонам 112 или 02.