За информацию об убийце девушки из Стерлитамака обещают 100 тысяч рублей

Один из торговых комплексов Стерлитамака обещает 100 тысяч рублей для того, кто выдаст местонахождение убийцы 23-летней Оксаны Софроновой.

Напомним, что страшное преступление случилось утром 29 марта. Мужчина с ножом напал на беззащитную 23-летнюю девушку в подъезде жилого дома по улице Артема, 111. К сожалению, удары оказались смертельными — несчастная погибла на месте.

Сейчас полиция разыскивает главного подозреваемого — Алана Шавлохова.

Руководство торгово-развлекательного комплекса решило поспособствовать расследованию. За достоверную информацию об убийце они готовы выплатить крупную сумму — 100 тысяч рублей.

Свидетелей просят обращаться по телефонам 112 или 02.