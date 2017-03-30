В Сочи бывший чиновник администрации подозревается в вымогательстве
В марте сотрудник Департамента имущественного комплекса Сочи произвел осмотр земельного участка на улице Партизанской и расположенного на нем дома с целью проверки этажности жилища.
В марте сотрудник Департамента имущественного комплекса Сочи произвел осмотр земельного участка на улице Партизанской и расположенного на нем дома с целью проверки этажности жилища.
Через несколько дней он встретился с хозяйкой дома, сообщил, что выявил при осмотре нарушения и запросил 100 тысяч рублей за сокрытие данных.
Хозяйка домовладения, в свою очередь, позвонила знакомому сотруднику администрации с просьбой уточнить обстоятельства. Работник администрации встретился с сотрудником муниципального казенного учреждения, который сообщил, что нарушений при осмотре земельного участка и домовладения выявлено не было.
Передать деньги сотруднику администрации женщина согласилась, но сообщила о поступившем предложении в правоохранительные органы. Во время передачи суммы 17 марта злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.
В настоящее время следствие по факту мошенничества продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.