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13:27 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи бывший чиновник администрации подозревается в вымогательстве

В марте сотрудник Департамента имущественного комплекса Сочи произвел осмотр земельного участка на улице Партизанской и расположенного на нем дома с целью проверки этажности жилища.

Источник: Вести Сочи

Через несколько дней он встретился с хозяйкой дома, сообщил, что выявил при осмотре нарушения и запросил 100 тысяч рублей за сокрытие данных.

Хозяйка домовладения, в свою очередь, позвонила знакомому сотруднику администрации с просьбой уточнить обстоятельства. Работник администрации встретился с сотрудником муниципального казенного учреждения, который сообщил, что нарушений при осмотре земельного участка и домовладения выявлено не было.

Передать деньги сотруднику администрации женщина согласилась, но сообщила о поступившем предложении в правоохранительные органы. Во время передачи суммы 17 марта злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время следствие по факту мошенничества продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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