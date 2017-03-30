В Сочи бывший чиновник администрации подозревается в вымогательстве

Через несколько дней он встретился с хозяйкой дома, сообщил, что выявил при осмотре нарушения и запросил 100 тысяч рублей за сокрытие данных.

Хозяйка домовладения, в свою очередь, позвонила знакомому сотруднику администрации с просьбой уточнить обстоятельства. Работник администрации встретился с сотрудником муниципального казенного учреждения, который сообщил, что нарушений при осмотре земельного участка и домовладения выявлено не было.

Передать деньги сотруднику администрации женщина согласилась, но сообщила о поступившем предложении в правоохранительные органы. Во время передачи суммы 17 марта злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время следствие по факту мошенничества продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.