В Воронеже торговец рынка скрутил и задержал грабителя с пистолетом
Нападавшего впервые в судебной практике приговорили к принудительным работам в спеццентре.
Нападавшего впервые в судебной практике приговорили к принудительным работам в спеццентре.
Советский райсуд Воронежа рассмотрел дело 24-летнего молодого человека. Его обвиняли в разбое (ч.1, ст. 162 УК РФ).
По данным следствия, в декабре 2016 года парню из областного поселка понадобились деньги. Он направился в Воронеж с пневматическим пистолетом. На
«Но торговец оказался не из “робкого десятка”, — рассказали в
Криминального прошлого у парня не было, поэтому приговор ему решили не выносить жесткий. Молодого человека приговорили к 2 годам принудительных работ в специализированном центре. Такое наказание в судебной практике Воронежа применили впервые — до этого у нас не было таких центров.