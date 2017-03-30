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13:48 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже торговец рынка скрутил и задержал грабителя с пистолетом

Нападавшего впервые в судебной практике приговорили к принудительным работам в спеццентре.

Источник: Новости Воронежа

Советский райсуд Воронежа рассмотрел дело 24-летнего молодого человека. Его обвиняли в разбое (ч.1, ст. 162 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2016 года парню из областного поселка понадобились деньги. Он направился в Воронеж с пневматическим пистолетом. На Юго-Западном рынке парень подошел к одному из продавцов и потребовал деньги под угрозой оружия.

«Но торговец оказался не из “робкого десятка”, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. — Он оказал активное сопротивление нападавшему и попытался его задержать. На помощь к потерпевшему подоспели посторонние граждане и проходившие мимо сотрудники полиции».

Криминального прошлого у парня не было, поэтому приговор ему решили не выносить жесткий. Молодого человека приговорили к 2 годам принудительных работ в специализированном центре. Такое наказание в судебной практике Воронежа применили впервые — до этого у нас не было таких центров.

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