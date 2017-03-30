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14:09 (мск), источник: Volga News

Облсуд снизил срок наказания экс-директору «Дальстроя» Виталию Кузнецову

В четверг, 30 марта, президиум Самарского областного суда рассмотрел жалобу на приговор Виталию Кузнецову, получившему пятилетний срок лишения свободы за мошенничество со средствами дольщиков ООО «Дальстрой».

Напомним, директор ООО «Материк» впоследствии «Дальстрой» и его приемник Вадим Царев были привлечены к уголовной ответственности за обман дольщиков, заключивших договор инвестирования в строительство многоквартирного дома в 128 квартале Самары в границах улиц Арцыбушевской, Рабочей, Буянова и Одесского переулка.

Адвокат Кузнецова Андрей Карномазов просил вышестоящую инстанцию переквалифицировать деяния его подзащитного с ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», с чем суд согласился. Однако ожидаемого снижения срока наказания не случилось. Суд сократил Кузнецову срок пребывания в колонии всего на месяц.

Хотя в результате переквалификации действие Кузнецова из тяжкого с максимальным сроком наказания 10 лет перешло в среднее по тяжести, санкция за которое — лишение свободы не более пяти лет. Таким образом защита рассчитывала, что после замены статьи наказание будет снижено опять же до половины максимального срока ч. 4 ст. 159.4 УК РФ — до двух с половиной лет колонии.

«С одной стороны, президиум Самарского облсуда вынужден подчиниться правовым позициям и подходам Верховного Суда, но с другой стороны, фактически упрямо стоит на своем, вынося формальные решения с позиций наказания, — заявил Карномазов. — Это, конечно же, нарушает основные принципы законности, нравится кому-то эта законность или нет, а именно — соответствие наказания степени общественной опасности деяния».

По словам защитника Кузнецова, вопрос обжаловании данного постановления будет решен с клиентом после получения документа на руки, чтобы «требования законности все-таки не подменялись соображениями революционной целесообразности».

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