Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
В Киеве заявили о готовности управлять «больной» Россией – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Последствия циклона «Дебби»
8Пустыня в цвету
9В тени стены
17:10 (мск), источник: Newtimes.kz

Прокативший на капоте полицейского водитель задержан в Шымкенте

Им оказался 36-летний житель Шымкента, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

На днях в соцсетях появился видеоролик, где водитель провез полицейского на капоте своей автомашины,

Инцидент произошел вечером 29 марта в городе Шымкент. Сотрудники полиции заметили по улице Байтурсынова автомашину «Опель», припаркованную на запрещенном месте.

«Когда стражи порядка попросили водителя предъявить документы, тот, не подчинившись законным требованиям представителей власти, наехал на полицейского и протащил его на капоте до перекрестка улиц Иляев и Дулати. Нарушителя сразу же задержали, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции местной полицейской службы», — сказали в пресс-службе ДВД ЮКО.

Данный факт зарегистирован в ЕРДР Аль-Фарабийского РОВД и возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сорванная ветром крыша едва не покалечила человека в Костанайской области (ВИДЕО)
Путин впервые прокомментировал антикоррупционные митинги
Россия и Белоруссия не смогли разрешить газовый спор
Песков сообщил о переносе «прямой линии» с Путиным
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Кремль: Путин уже озвучивал свою позицию по делу Сенцова
Глава правительства РФ разрешил спортсменам мельдоний
Лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь