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14:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Из-за непогоды на дорогах республики наблюдается множество ДТП

На дорогах республики из-за погодных условий наблюдается множество автомобильных аварий.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео ДТП. Так на разных участках трассы М-5 из-за гололеда перевернулись сразу несколько большегрузов.

Напомним, в республике уже шестой день подряд действует штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют снегопад, переходящий в метель. На отдельных участках автодорог возможны снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 23-х метров в секунду.

На трассах во время метели видимость ухудшится до 500 метров. А вот в последующие дни, как говорят метеорологи, интенсивность осадков уменьшится. Но на смену им придут морозы до -18 градусов. Весна в республике наступит не раньше следующих выходных.

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