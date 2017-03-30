В Уфе из-за несчастной любви покончила с собой 20-летняя студентка

«Нам про это в деканате сказали. Подробностей не сообщали особо», — рассказал наш читатель. Погибшая была студенткой одного из технических ВУЗов Уфы. «Последнее время она замкнутая была, я с ней давно не общался.

В правоохранительных органах подтвердили, что девушка покончила с собой. «Ее тело нашли под окнами подъезда высотки. Вероятная причина — несчастная любовь», — сообщил источник.

Глядя на паблики, в которых состояла Оля, нельзя сказать, что она увлекалась суицидальной тематикой или состояла в группах смерти. Она увлекалась фэнтези, фантастикой, японской культурой. Перед тем, как себя убить, девушка сделала последнюю запись на своей странице — в виде листка клевера.

ProUfu.ru приносит соболезнования родным и близким погибшей.