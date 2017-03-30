В Воронежской области заведующая детсадом присвоила 300 тыс рублей

Павловские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заведующей дошкольным учреждением райцентра в среду, 29 марта. Женщина злоупотребила своим служебным положением, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель Павловского следственного отдела СУ СК РФ по Воронежской области Александр Потлов в четверг, 30 марта.

Заведующая приняла на должность «рабочий по текущему ремонту» знакомую и получала за нее зарплату и премии с 2014 года до января 2017 года. Бюджету района нанесен ущерб в 300 тыс. рублей.

В отношении заведующей павловским дошкольным учреждением возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (использование служебного положения для осуществления мошеннических действий либо причинение ущерба в крупном размере).