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14:01 (мск), источник: Pro Город Самара

Подозреваемому в убийстве самарских пенсионерок предъявили обвинение

В Самаре 37-летнему уроженцу Казахстана Павлу Шайахметову предъявили обвинение в убийстве двух пенсионерок, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 25 марта мужчина задушил 64-летнюю женщину, проживающую в доме на улице Георгия Ратнера, а 27 числа он зарезал 66-летнюю самарчанку на Пролетарской. Домой к женщинам он проникал обманным путем — просил у них попить, предлагал помощь по дому.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину в совершении данных преступлений. Вчера, 29 марта, в Самарском районном суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 28 мая.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Также стражи порядка активно проверяют информацию о том, что мужчина может быть причастен к убийству более 30 пенсионерок в ПФО и Уральском федеральном округе.

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