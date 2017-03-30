Подозреваемому в убийстве самарских пенсионерок предъявили обвинение

По версии следствия, 25 марта мужчина задушил 64-летнюю женщину, проживающую в доме на улице Георгия Ратнера, а 27 числа он зарезал 66-летнюю самарчанку на Пролетарской. Домой к женщинам он проникал обманным путем — просил у них попить, предлагал помощь по дому.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину в совершении данных преступлений. Вчера, 29 марта, в Самарском районном суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 28 мая.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Также стражи порядка активно проверяют информацию о том, что мужчина может быть причастен к убийству более 30 пенсионерок в ПФО и Уральском федеральном округе.