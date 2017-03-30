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16:13 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре работники автомойки засыпали тело убитого коллеги мусором

В начале марта в Краснодаре у автомойки было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями и сильными гнилостными изменениями.

Погибший был замотан в одеяло и накрыт плитами. Его личность уже установлена — это гражданин Армении старше 40-ка лет.

Предположительно, убитый мужчина пролежал на улице с 14 ноября. Подозреваемого уже задержали. Уголовное дело направлено прокурору. В качестве мотива рассматривают личную неприязнь.

Мужчины проживали на автомойке, вместе на ней работали. Когда они вместе выпивали, произошел конфликт, в ходе которого задержанный и убил своего коллегу. В ходе следствия также был установлен сообщник, который помог спрятать труп, сообщил ГТРК «Кубань» следователь СК по Западному округу Краснодара Андрей Скляр.

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