Житель Балахны задержан за поджог автомобиля чиновницы
Злоумышленнику грозит пять лет тюрьмы за умышленное уничтожение машины.
Злоумышленнику грозит пять лет тюрьмы за умышленное уничтожение машины.
Житель Балахны задержан за поджог автомобиля чиновницы у здания районной администрации, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
16 февраля злоумышленник поджег на парковке у административного здания на улице Лесопильной в Балахне машину, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело. Пострадавшей владелицей оказалась сотрудница администрации.
Подозреваемого удалось задержать лишь спустя несколько недель, им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник во всем сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.