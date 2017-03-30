Житель Балахны задержан за поджог автомобиля чиновницы у здания районной администрации, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

16 февраля злоумышленник поджег на парковке у административного здания на улице Лесопильной в Балахне машину, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело. Пострадавшей владелицей оказалась сотрудница администрации.

Подозреваемого удалось задержать лишь спустя несколько недель, им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник во всем сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.