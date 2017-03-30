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14:21 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Житель Балахны задержан за поджог автомобиля чиновницы

Злоумышленнику грозит пять лет тюрьмы за умышленное уничтожение машины.

Житель Балахны задержан за поджог автомобиля чиновницы у здания районной администрации, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

16 февраля злоумышленник поджег на парковке у административного здания на улице Лесопильной в Балахне машину, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело. Пострадавшей владелицей оказалась сотрудница администрации.

Подозреваемого удалось задержать лишь спустя несколько недель, им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник во всем сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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