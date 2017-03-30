На Среднем Урале водитель микроавтобуса, сдавший назад, насмерть задавил пешехода

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел сегодня, в 11.15 во дворе дома № 12 по ул. 8 Марта. 28-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ-2217, при движении задним ходом от магазина совершил наезд на пешехода — мужчину 1962 года рождения.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия еще до приезда «скорой помощи».