Жителя Березников ограбили в подъезде
В полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на 41-летнего мужчину. В подъезде дома по улице 30 лет Победы на него напали трое неизвестных.
В полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на 41-летнего мужчину. В подъезде дома по улице 30 лет Победы на него напали трое неизвестных.
Преступники ударили мужчину бейсбольной битой, вырвали из его рук борсетку и сбежали. Вскоре нападавшие были задержаны. Молодые люди 1993, 1992 и 1991 годов рождения признались в преступлении.
Выяснилось, что один из них знал о благосостоянии потерпевшего и подговорил двух своих приятелей ограбить его.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.