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14:55 (мск), источник: Новости Перми

Жителя Березников ограбили в подъезде

В полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на 41-летнего мужчину. В подъезде дома по улице 30 лет Победы на него напали трое неизвестных.

Преступники ударили мужчину бейсбольной битой, вырвали из его рук борсетку и сбежали. Вскоре нападавшие были задержаны. Молодые люди 1993, 1992 и 1991 годов рождения признались в преступлении.

Выяснилось, что один из них знал о благосостоянии потерпевшего и подговорил двух своих приятелей ограбить его.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

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