Жителя Березников ограбили в подъезде

Преступники ударили мужчину бейсбольной битой, вырвали из его рук борсетку и сбежали. Вскоре нападавшие были задержаны. Молодые люди 1993, 1992 и 1991 годов рождения признались в преступлении.

Выяснилось, что один из них знал о благосостоянии потерпевшего и подговорил двух своих приятелей ограбить его.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.