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15:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми задержан предполагаемый преступник

По версии правоохранителей, подозреваемый причастен к серии различных нарушений закона.

Полицейские опубликовали фотографию предполагаемого преступника. По данным МВД, 57-летний мужчина совершил особо тяжкое преступление.

У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина причастен к серии различных преступлений, совершенных на территории края.

Всех, кто располагает информацией о противоправной деятельности арестанта, просят позвонить по телефону: 8 (342) 249−92−20. Анонимность гарантируется.

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