В Перми задержан предполагаемый преступник
По версии правоохранителей, подозреваемый причастен к серии различных нарушений закона.
По версии правоохранителей, подозреваемый причастен к серии различных нарушений закона.
Полицейские опубликовали фотографию предполагаемого преступника. По данным МВД, 57-летний мужчина совершил особо тяжкое преступление.
У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина причастен к серии различных преступлений, совершенных на территории края.
Всех, кто располагает информацией о противоправной деятельности арестанта, просят позвонить по телефону: