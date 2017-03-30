Главный федеральный инспектор взял на личный контроль расследование случаев смерти детей в больницах Башкирии

По их результатам руководителям больниц и поликлиник были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РБ Рамиль Хамитов на совещании у Главного федерального инспектора по республике Михаила Закомалдина.

По словам замминистра, ситуация в республиканском здравоохранении гораздо лучше, чем это может показаться из сообщений в СМИ. Это подтвердила и руководитель Управления Росздравнадзора по РБ Динара Гашимова. В качестве примера она привела детскую больницу № 17, где после информации в СМИ 10 врачей были вынуждены уволиться, сообщили в пресс-службе ГФИ.

«Каждый случай с летальным исходом детей в больницах — на личном контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича. Прошу участников совещания наладить работу, где это необходимо, по кадровому составу, по упорядочению коллективных регламентов, должностных инструкций», — сказал Михаил Закомалдин.

Сегодня между следственным управлением Следственного комитета России по Башкортостану и региональным Министерством здравоохранения заключено соглашение, согласно которому по факту смерти ребенка или роженицы в больнице, врачи обязаны информировать следователей о случившемся. Раньше правоохранители вели расследование только после жалобы со стороны родственников. Глава СК по республике Григорий Житенёв привел в пример Кировскую область, где также заключили подобное соглашение.

«В четыре раза стало меньше врачебного брака. Это результат», — подчеркнул Григорий Житенёв.