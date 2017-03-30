В Челнах женщину сбил поезд

По приезду на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что 52-летняя женщина, которую сбил поезд, осталась жива. До приезда спасателей, помощь которых уже не потребовалась, очевидцы происшествия отнесли пострадавшую в безопасное место и вызвали скорую помощь.

До ее прибытия к женщине подъехали медики другой кареты «скорой», которая проезжала мимо, и оказали первую помощь. Затем женщина была доставлена в челнинскую больницу скорой медицинской помощи. Ей диагностировали перелом ребер, ушибленную рану теменной области головы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.