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15:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах женщину сбил поезд

(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). 30 марта в 10:22 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Тукаевском районе поступила информация о том, что на железнодорожном мосту в челнинском поселке ГЭС поезд сбил женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По приезду на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что 52-летняя женщина, которую сбил поезд, осталась жива. До приезда спасателей, помощь которых уже не потребовалась, очевидцы происшествия отнесли пострадавшую в безопасное место и вызвали скорую помощь.

До ее прибытия к женщине подъехали медики другой кареты «скорой», которая проезжала мимо, и оказали первую помощь. Затем женщина была доставлена в челнинскую больницу скорой медицинской помощи. Ей диагностировали перелом ребер, ушибленную рану теменной области головы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

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