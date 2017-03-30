В Калининграде задержан мужчина по подозрению в краже кошельков

Мужчину наряд вневедомственной охраны остановил на выходе из здания морского рыбопромышленного колледжа, когда тот, совершив очередное преступление, пытался скрыться. Из кабинета злоумышленник похитил два кошелька и мобильный телефон, принадлежащие преподавателю.

Елена Шоргина, преподаватель:

— Я вышла из своего кабинета, а он выходил из преподавательской. Я ему говорю, что вы здесь, мужчина, делаете? Он говорит, искал туалет. Я ничего не взял. Я говорю — постойте, я у другого преподавателя ещё спрошу. Пока мы суть да дело — его уже нет.

После того, как задержанный был передан оперативникам уголовного розыска, вскрылись новые факты его противоправной деятельности. Полицейские собрали доказательства причастности мужчины к краже кошельков с деньгами из кабинетов наркологического диспансера. Всего, по данным полиции, на счету калининградца порядка десяти аналогичных преступлений. Пользуясь тем, что двери в помещения были не заперты, незваный гость свободно входил внутрь, рылся в сумках и забирал из них все ценности.