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17:53 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде задержан мужчина по подозрению в краже кошельков

Сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего калининградца по подозрению в серии краж из медицинских и учебных заведений Калининграда.

Мужчину наряд вневедомственной охраны остановил на выходе из здания морского рыбопромышленного колледжа, когда тот, совершив очередное преступление, пытался скрыться. Из кабинета злоумышленник похитил два кошелька и мобильный телефон, принадлежащие преподавателю.

Елена Шоргина, преподаватель:

 — Я вышла из своего кабинета, а он выходил из преподавательской. Я ему говорю, что вы здесь, мужчина, делаете? Он говорит, искал туалет. Я ничего не взял. Я говорю — постойте, я у другого преподавателя ещё спрошу. Пока мы суть да дело — его уже нет.

После того, как задержанный был передан оперативникам уголовного розыска, вскрылись новые факты его противоправной деятельности. Полицейские собрали доказательства причастности мужчины к краже кошельков с деньгами из кабинетов наркологического диспансера. Всего, по данным полиции, на счету калининградца порядка десяти аналогичных преступлений. Пользуясь тем, что двери в помещения были не заперты, незваный гость свободно входил внутрь, рылся в сумках и забирал из них все ценности.

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