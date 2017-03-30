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16:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Нижнедевицком районе ураган повалил водонапорную башню

Пострадавших нет.

В нижнедевицком селе Верхнее Турово ураганный ветер свалил водонапорную башню в ночь на среду, 29 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители.

По словам начальника нижнедевицкой метеостанции Виктора Морозова, из-за холодного фронта с северо-запада порывы ветра в районе местами достигали 20 м/сек.

Также в селе Першино упали сухие деревья в парке. В селе Хвощеватовке снесло крышу коровника сельхозпредприятия «Хвощеватовское». Сильнее всего пострадало Синелипяговское селькое поселение, где ураган сорвал кровлю школьной крыши.

— Если смотреть на здание школы сверху, может показаться, что прошла бомбежка, — рассказали местные жители.

По информации Воронежского метеоцентра холодная и пасмурная погода с порывами ветра до 15−20 м/сек сохранится на территории области и в пятницу, 31 марта.

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