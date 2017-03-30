Трое белорусов и англичанин обвиняются в организации незаконной миграции
Осенью прошлого года 43-летний житель Лондона, являющийся уроженцем Ирака, приехал в Минск якобы под предлогом развития бизнеса.
Осенью прошлого года 43-летний житель Лондона, являющийся уроженцем Ирака, приехал в Минск якобы под предлогом развития бизнеса.
На самом же деле в столице Беларуси он собрал группу из семерых граждан Ирака, среди которых были женщины и подросток. Он снимал им жилье, а затем дважды покупал билеты на поезд, чтобы из Бреста отправить в Польшу.
Однако обе попытки потерпели фиаско
Мобильник англичанина.
— Задержанные белорусы — неработающие, не раз судимые за хищения и наркотики. Установлено, что для переправки иракцев в ЕС их британский знакомый получил перевод в размере 5,5 тысячи долларов.
SMS из переписки членов преступной группы.
В отношении троих задержанных, которые находятся под стражей, было возбуждено уголовное дело по статье УК Организация незаконной миграции. Оно расследовано и направлено в суд. Четвертый участник группы, 32-летний житель Браславского района, находится в бегах. Он объявлен в розыск.