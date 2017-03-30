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15:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Трое белорусов и англичанин обвиняются в организации незаконной миграции

Осенью прошлого года 43-летний житель Лондона, являющийся уроженцем Ирака, приехал в Минск якобы под предлогом развития бизнеса.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На самом же деле в столице Беларуси он собрал группу из семерых граждан Ирака, среди которых были женщины и подросток. Он снимал им жилье, а затем дважды покупал билеты на поезд, чтобы из Бреста отправить в Польшу.

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Однако обе попытки потерпели фиаско из-за отсутствия шенгенских виз. После этого британец нашел сообщников-белорусов, с помощью которых попытался организовать для подопечных переход литовской границы. В конце сентября 2016-го в Минске иракцев посадили в легковые автомобили Mercedes-Benz и BMW и в сопровождении одного из обвиняемых отправили в Браславский район. Но там в агрогородке Козяны кортеж задержали пограничники. Впоследствии задержали еще двоих участников преступной группы. Кроме англичанина, по словам официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой, это 38-летний житель Минского района и 49-летняя жительница Браславщины:

Мобильник англичанина.

— Задержанные белорусы — неработающие, не раз судимые за хищения и наркотики. Установлено, что для переправки иракцев в ЕС их британский знакомый получил перевод в размере 5,5 тысячи долларов.

SMS из переписки членов преступной группы.

В отношении троих задержанных, которые находятся под стражей, было возбуждено уголовное дело по статье УК Организация незаконной миграции. Оно расследовано и направлено в суд. Четвертый участник группы, 32-летний житель Браславского района, находится в бегах. Он объявлен в розыск.

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