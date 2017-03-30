Депутат стал виновником смертельной автокатастрофы в Уральске

Из официальной сводки ДВД Западно-Казахстанской области следует, что 29 марта 2017 года депутат Хайдар Кощанов, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser 200, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21703. От удара с джипом автомобиль ВАЗ отбросило в сторону и он столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Audi-80.

В результате ДТП от полученых травм скончались водитель автомобиля ВАЗ 22-летний Вячеслав Лопухин и его пассажирка, 63-летняя Надежда Кондрашкина.

Водитель автомобиля Audi-80 получил травму головы. В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза и возбуждено досудебное расследование.