Депутат стал виновником смертельной автокатастрофы в Уральске
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Уральске депутат областного маслихата Хайдар Кощанов стал виновником ДТП, в котором погибли люди, сообщает портал «Уральская Неделя».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Уральске депутат областного маслихата Хайдар Кощанов стал виновником ДТП, в котором погибли люди, сообщает портал «Уральская Неделя».
Из официальной сводки ДВД
В результате ДТП от полученых травм скончались водитель автомобиля ВАЗ 22-летний Вячеслав Лопухин и его пассажирка, 63-летняя Надежда Кондрашкина.
Водитель автомобиля Audi-80 получил травму головы. В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза и возбуждено досудебное расследование.