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17:05 (мск), источник: Kazinform

Депутат стал виновником смертельной автокатастрофы в Уральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Уральске депутат областного маслихата Хайдар Кощанов стал виновником ДТП, в котором погибли люди, сообщает портал «Уральская Неделя».

Источник: Kazinform

Из официальной сводки ДВД Западно-Казахстанской области следует, что 29 марта 2017 года депутат Хайдар Кощанов, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser 200, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21703. От удара с джипом автомобиль ВАЗ отбросило в сторону и он столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Audi-80.

В результате ДТП от полученых травм скончались водитель автомобиля ВАЗ 22-летний Вячеслав Лопухин и его пассажирка, 63-летняя Надежда Кондрашкина.

Водитель автомобиля Audi-80 получил травму головы. В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза и возбуждено досудебное расследование.

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