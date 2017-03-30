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15:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми разыскивают трёх особо опасных преступников

Мужчины могут быть причастны к убийству на территории Усольского района.

Полиция разыскивает трех подозреваемых в особо тяжком преступлении. 50-летнего Олега Ломакина, 30-летнего Ильдара Алмазова и 48-летнего Дмитрия Крайнова подозревают в убийстве, совершенном на территории Усольского района в августе прошлого года.

Пермяков, располагающих информацией о местонахождении мужчин либо их противоправной деятельности, просят позвонить по телефону: 8 (342) 249−92−20. Анонимность гарантируется.

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