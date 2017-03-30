В Перми разыскивают трёх особо опасных преступников
Мужчины могут быть причастны к убийству на территории Усольского района.
Мужчины могут быть причастны к убийству на территории Усольского района.
Полиция разыскивает трех подозреваемых в особо тяжком преступлении. 50-летнего Олега Ломакина, 30-летнего Ильдара Алмазова и 48-летнего Дмитрия Крайнова подозревают в убийстве, совершенном на территории Усольского района в августе прошлого года.
Пермяков, располагающих информацией о местонахождении мужчин либо их противоправной деятельности, просят позвонить по телефону: