Причиной массового отравления спортсменов из Новосибирска в Свердловской области стал норовирус — Роспотребнадзор

«Возбудителем заболеваний стал норовирус. По предварительным данным, вспышка имеет пищевой путь передачи», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 28 по 29 марта за медицинской помощью обратилось десять человек, в том числе двое взрослых. Девять из них были госпитализированы. В настоящее время все заболевшие выписаны из больницы.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают расследование. Пробы пищи, воды, смывы, а также материал от сотрудников пищеблока пока находятся в работе.

«Фактор передачи инфекции устанавливается», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекцией (рвота, температура, боли в животе) обратились семь юных спортсменов, а также тренер и мама одного из детей.

В больнице Полевского заболевшим поставили предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит».

По сведениям СКР, все заболевшие ели в местной столовой.