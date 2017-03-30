В Воронеже рабочий разбился насмерть, сорвавшись с крыши предприятия
Следователи выясняют все подробности произошедшего.
Следователи выясняют все подробности произошедшего.
В Воронеже 27-марта 55-летний рабочий проводил ремонт на крыше здания по улице Антакольского. Он не удержался и упал вниз с высоты.
Известно, что пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали, но он там вскоре скончался. Сейчас по факту ЧП проводят проверку следователи.
«Установлено, что работы проводились на территории, занимаемой АО «Концерн «Созвездие», — сообщают в
Также выяснилось, что погибший работал в подрядной организации, выполнявшей ремонт. До этого в СМИ появлялась информация, что мужчина работал на заводе корпорации «РИФ». Но следователи эти данные опровергли.
Сейчас выясняют все подробности и причины произошедшего трагического случая.