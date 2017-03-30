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17:01 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже рабочий разбился насмерть, сорвавшись с крыши предприятия

Следователи выясняют все подробности произошедшего.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже 27-марта 55-летний рабочий проводил ремонт на крыше здания по улице Антакольского. Он не удержался и упал вниз с высоты.

Известно, что пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали, но он там вскоре скончался. Сейчас по факту ЧП проводят проверку следователи.

«Установлено, что работы проводились на территории, занимаемой АО «Концерн «Созвездие», — сообщают в пресс-службе регионального СУ СК.

Также выяснилось, что погибший работал в подрядной организации, выполнявшей ремонт. До этого в СМИ появлялась информация, что мужчина работал на заводе корпорации «РИФ». Но следователи эти данные опровергли.

Сейчас выясняют все подробности и причины произошедшего трагического случая.

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