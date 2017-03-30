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16:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК: любитель азартных игр убил пенсионерку и похитил ее сбережения

Злоумышленник совершил несколько преступлений, чтобы получить деньги для ставок в букмекерских конторах.

Любитель азартных игр убил пенсионерку, похитил ее сбережения, а также прикинулся онкобольным для получения денег от родственников, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый ворвался в квартиру 89-летней пенсионерки на улице Генкиной, напал на беззащитную женщину и нанес ей множественные удары молотком. Пострадавшая скончалась на месте. После этого он похитил 25 тысяч рублей из квартиры и скрылся с места преступления.

Кроме того, с 2013 по 2016 год злоумышленник вводил в заблуждение своих родственников, рассказывая о наличии у него онкологического заболевания. Сердобольные родные собрали мужчине якобы на лечение 2 миллиона 635 тысяч рублей и ювелирные украшения на сумму 157 тысяч рублей. После этого он похитил у родственников еще деньги, золотые изделия и другое ценное имущество на сумму свыше 82 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Свою вину он признал только в краже велосипедов и в убийстве соседки. Следователи установили, что мужчина имеет пристрастие к азартным играм, а деньги он тратил на ставки в букмекерских конторах. Уголовное дело направлено в суд.

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