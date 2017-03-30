Стала известна предварительная причина смерти мужчины на перекрестке в центре Уфы

Знакомый погибшего сообщил телеканалу «Вся Уфа», что у 44-летнего уфимца оторвался тромб. Мужчина утром 29 марта пошел вносить квартплату, при нем были пять тысяч рублей и мобильный телефон. Он упал замертво на обочине в районе пересечения улиц Пархоменко и Кирова.

По словам собеседника, при опознании личных вещей при мужчине не оказалось.

Как сообщало агентство «Башинформ», труп обнаружили прохожие утром в 8.30. Тело мужчины пролежало на холодном асфальте около трех часов. Только в 11.00 труп погрузили в спецмашину и увезли в морг.