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15:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Стала известна предварительная причина смерти мужчины на перекрестке в центре Уфы

УФА, 30 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Стала известна предварительная причина смерти мужчины, пролежавшего мертвым около трех часов в центре Уфы.

Знакомый погибшего сообщил телеканалу «Вся Уфа», что у 44-летнего уфимца оторвался тромб. Мужчина утром 29 марта пошел вносить квартплату, при нем были пять тысяч рублей и мобильный телефон. Он упал замертво на обочине в районе пересечения улиц Пархоменко и Кирова.

По словам собеседника, при опознании личных вещей при мужчине не оказалось.

Как сообщало агентство «Башинформ», труп обнаружили прохожие утром в 8.30. Тело мужчины пролежало на холодном асфальте около трех часов. Только в 11.00 труп погрузили в спецмашину и увезли в морг.

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