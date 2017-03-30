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16:25 (мск), источник: Prokazan.ru

СКР прокомментировал суицид школьного психолога из Казани, обвиненного в домогательстве

В Следственном комитете РТ прокомментировали самоубийство 29-летнего психолога одной из школ города, которого обвинили в домогательстве к 10-летней девочке на территории учебного заведения, все подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

 — 2 марта психолог совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, 27 марта девочка рассказала об этом родителям, а те незамедлительно обратились в правоохранительные органы, — рассказали в СК.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку этого сообщения, спустя несколько часов, 28 марта в районе 2 часов ночи тело психолога с признаками падения с высоты было найдено возле дома по улице Чуйкова — он покончил с собой.

В свою очередь СК возбудил дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста», по факту суицида также начата доследственная проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства дела.

Напомним, что дома у погибшего была найдена предсмертная записка, при этом источник ProKazan.ru ранее сообщил, что психолог «прикасался к нижней части спины девочки», об этом она рассказала своим родителям.

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