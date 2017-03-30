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17:19 (мск), источник: ЮГА.ру

Жителя Кубани задержали при попытке уехать в Сирию

В Северной Осетии задержали жителя Кубани, который пытался примкнуть к террористам.

Источник: ЮГА.ру

Во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска «Верхний Ларс» остановили 22-летнего жителя Краснодарского края. По версии правоохранителей, он готовился к выезду в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГИЛ, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания. Его заключили под стражу. Молодому человеку грозит до десяти лет тюрьмы.

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