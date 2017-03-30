Жителя Кубани задержали при попытке уехать в Сирию
В Северной Осетии задержали жителя Кубани, который пытался примкнуть к террористам.
В Северной Осетии задержали жителя Кубани, который пытался примкнуть к террористам.
Во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска «Верхний Ларс» остановили 22-летнего жителя Краснодарского края. По версии правоохранителей, он готовился к выезду в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГИЛ, сообщает
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания. Его заключили под стражу. Молодому человеку грозит до десяти лет тюрьмы.