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17:33 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом мужчина получил выплату за несуществующее ДТП

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, в июне прошлого года мужчина за рулем своего автор врезался в металлическую опору. Автомобиль получил механические повреждения.

Чтобы выручить деньги на ремонт машины, он предоставил в страховую компанию ложные сведения о совершенном на ней ДТП. Мужчин принес документы, которые нашел на стоянке. Бумаги принадлежали неизвестному лицу.

На бланке извещения подозреваемый поставил чужую подпись. За «ДТП» мужчина получил 16000 рублей и восстановил авто. Правда, во время проверки выяснилось, что никакой аварии не было. Мужчину задержали, он признал свою вину. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту преступления.

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