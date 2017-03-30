Под Волгоградом мужчина получил выплату за несуществующее ДТП

Чтобы выручить деньги на ремонт машины, он предоставил в страховую компанию ложные сведения о совершенном на ней ДТП. Мужчин принес документы, которые нашел на стоянке. Бумаги принадлежали неизвестному лицу.

На бланке извещения подозреваемый поставил чужую подпись. За «ДТП» мужчина получил 16000 рублей и восстановил авто. Правда, во время проверки выяснилось, что никакой аварии не было. Мужчину задержали, он признал свою вину. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту преступления.