В Волгограде лопнула очередная финансовая пирамида

Установлено, что с июня 2016 года по январь 2017 года ООО «Финансовая группа Лайф», не являющееся кредитной или не кредитной организацией, подконтрольной Банку России, не имеющее специального разрешения, осуществляло деятельность в Волгограде. Организация привлекала денежные средства граждан, заключая договоров займа под проценты, тем самым осуществляя незаконную банковскую деятельность.

Кроме этого, при заключении договоров займа с гражданами ООО «Финансовая группа Лайф» якобы для подтверждения законности проводимых операций предоставляла им документы, принадлежащие иному юридическому лицу — ООО Микрофинансовая организация «Финансовая группа Лайф», которое внесено в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Однако полученные денежные средства руководители общества не намеревались возвращать гражданам, похитив в итоге более 9 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено СО-4 СУ УМВД России по г. Волгограду. Теперь организаторам финансовой пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что в октябре-ноябре 2016 года правоохранительными органами было обнаружено в Волгограде 6 аналогичных организаций, обладающих признаками финансовых пирамид: ООО «Континент Капитал», ООО «Стандарт», ООО «Прогресс», КПК «Депозит», НПО «Семейный капитал», ООО «Аудиторская компания «Финконсалтинг». Во всех случаях были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Совокупный ущерб гражданам от «деятельности» указанных организаций превысил 30 миллионов рублей.