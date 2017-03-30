В Волгограде лопнула очередная финансовая пирамида
ООО «Финансовая группа Лайф» похитила у волгоградцев более 9 миллионов рублей.
ООО «Финансовая группа Лайф» похитила у волгоградцев более 9 миллионов рублей.
Установлено, что с июня 2016 года по январь 2017 года ООО «Финансовая группа Лайф», не являющееся кредитной или не кредитной организацией, подконтрольной Банку России, не имеющее специального разрешения, осуществляло деятельность в Волгограде. Организация привлекала денежные средства граждан, заключая договоров займа под проценты, тем самым осуществляя незаконную банковскую деятельность.
Кроме этого, при заключении договоров займа с гражданами ООО «Финансовая группа Лайф» якобы для подтверждения законности проводимых операций предоставляла им документы, принадлежащие иному юридическому лицу — ООО Микрофинансовая организация «Финансовая группа Лайф», которое внесено в государственный реестр микрофинансовых организаций.
Однако полученные денежные средства руководители общества не намеревались возвращать гражданам, похитив в итоге более 9 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено СО-4 СУ УМВД России по г. Волгограду. Теперь организаторам финансовой пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы.
Отметим, что в
Совокупный ущерб гражданам от «деятельности» указанных организаций превысил 30 миллионов рублей.