В Башкирии поймали трех беглых арестантов

В Башкирии осудили трех мужчин, сбежавших из следственного изолятора.

Сыщики выяснили, что трое преступников устроили побег еще в августе 2014 года. Мужчины воспользовались моментом, когда дежурный выводил их из камеры и напали на него. Позже беглецы ворвались в охраняемое помещение и избили остальных дежурных сотрудников.

Один из участников побега сдался властям на месте. Двух остальных удалось найти уже через неделю после побега.