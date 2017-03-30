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15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии поймали трех беглых арестантов

Злоумышленники напали на конвоира.

Источник: Reuters

В Башкирии осудили трех мужчин, сбежавших из следственного изолятора.

Сыщики выяснили, что трое преступников устроили побег еще в августе 2014 года. Мужчины воспользовались моментом, когда дежурный выводил их из камеры и напали на него. Позже беглецы ворвались в охраняемое помещение и избили остальных дежурных сотрудников.

Один из участников побега сдался властям на месте. Двух остальных удалось найти уже через неделю после побега.

— Подсудимые так не признались в содеянном. Злоумышленники приговорены к девяти, шести и трем годам тюремного заключения, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.

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