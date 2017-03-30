В Калининграде осудили двух младших сержантов, издевавшихся над рядовыми

Их обвиняли в вымогательстве, оскорблении военнослужащих, а также превышении должностных полномочий.

Суд установил, что ранним утром в августе 2015 года Еналдиев оказался недоволен тем, что рядовой Артеменко разговаривает в строю, а потому сначала оскорбил его, а после — плюнул тому в лицо и ударил в грудь. Подобное повторилось месяцем позже в отношении рядовых Герасимова, Федуна и Акиньшина.

В деле имеются и другие эпизоды противоправных действий подсудимых. К примеру, Еналдиев нашел бронежилет, утерянный днем ранее дежурным по артиллерийскому дивизиону рядовым Зеленевым. За то, чтобы скрыть этот факт он потребовал от последнего 3 тысячи рублей, а тот, опасаясь наказания, передал указанную сумму младшему сержанту.

Наконец, 18 сентября 2015 года около 3 часов ночи Еналдиев обнаружил, что исполняющий обязанности дежурного по дивизиону Зеленев спит в неустановленное время и решил проучить его, поэтому украл у него штык-нож, а также принадлежащий последнему мобильный телефон.

В этот же период времени в отношении Зеленева, наряду с Еналдиевым, но независимо от него, противоправные действия совершались и сержантом Прониным.

Так, в один из дней второй декады августа 2015 года около 15 часов Пронин, выражая недовольство тем, что Зеленев обратился к нему с просьбой разрешить ему убыть на полигон «Павенково», нанес Зеленеву один удар ладонью по голове и несколько ударов ногой в область левого бедра, после чего схватил последнего в области груди и нанес несколько ударов кулаком по груди, а также один удар ногой в область левого бедра, в результате которого последний упал. Схожие действия по отношению к Зеленеву Пронин повторял с середины августа по середину сентября.

В результате вышеуказанных противоправных действий Пронина и Еналдиева по отношению к Зеленеву, последний покончил жизнь самоубийством путем самоповешения.

Кроме этого, 7 августа 2015 года около 9 часов Пронин, используя надуманный повод о том, что якобы младший сержант Корсуков опоздал в строй и высказывая ему претензии по этому поводу, ударил его по шее, а затем, когда он совместно с Прониным проследовал в спальное помещение, нанес ему еще несколько ударов по телу.

В ходе предварительного следствия и в суде Еналдиев и Пронин свою вину в совершении преступлений признали полностью, в содеянном раскаялись.

Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда Хетагу Еналдиеву и Василию Пронину назначено наказание в виде содержания в колонии-поселении сроком на 3 года 3 месяца и 3 года 6 месяцев соответственно.

Одновременно суд взыскал в качестве компенсации причиненного Зеленковой морального вреда в размере 400 тысяч рублей с Пронина и в размере 350 тысяч рублей с Ендалдиева.