В Евпатории спасли мальчика, застрявшего в стиральной машинке

На помощь немедленно выехали спасатели Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС».

Ребенок застрял в стиральной машине.

«По прибытии стало известно, что мальчик, играя, забрался в стиральную машину и застрял в горловине для загрузки белья. Оказывать помощь спасателям пришлось посредством слесарного инструмента и комби-ножниц ручных (КНР). В результате работ спасатели разобрали часть стиральной машины, тем самым деблокировав ребенка из “ловушки”. К счастью, мальчик в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в МЧС.

Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра и не допускать игр, которые могут быть опасны для их здоровья.