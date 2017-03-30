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16:11 (мск), источник: РИА Крым

В Евпатории спасли мальчика, застрявшего в стиральной машинке

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости (Крым). В Евпатории сотрудники МЧС вызволили ребенка, который застрял в стиральной машинке. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, в службу спасения обратились родители 9-летнего мальчика, которые не смогли самостоятельно вызволить сына из «ловушки».

На помощь немедленно выехали спасатели Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС».

Ребенок застрял в стиральной машине.

«По прибытии стало известно, что мальчик, играя, забрался в стиральную машину и застрял в горловине для загрузки белья. Оказывать помощь спасателям пришлось посредством слесарного инструмента и комби-ножниц ручных (КНР). В результате работ спасатели разобрали часть стиральной машины, тем самым деблокировав ребенка из “ловушки”. К счастью, мальчик в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в МЧС.

Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра и не допускать игр, которые могут быть опасны для их здоровья.

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