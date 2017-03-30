В Евпатории спасли мальчика, застрявшего в стиральной машинке
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости (Крым). В Евпатории сотрудники МЧС вызволили ребенка, который застрял в стиральной машинке. Как сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости (Крым). В Евпатории сотрудники МЧС вызволили ребенка, который застрял в стиральной машинке. Как сообщили в
На помощь немедленно выехали спасатели Евпаторийского
Ребенок застрял в стиральной машине.
«По прибытии стало известно, что мальчик, играя, забрался в стиральную машину и застрял в горловине для загрузки белья. Оказывать помощь спасателям пришлось посредством слесарного инструмента и
Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра и не допускать игр, которые могут быть опасны для их здоровья.