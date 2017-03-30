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17:17 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде раскрыто два тяжких преступления

Бытовой алкоголизм стал причиной свершения двух преступлений в Тракторозаводском и Палласовском районах.

В Тракторозаводском районе полицейские задержали 40-летнего неработающего мужчину. В результате бытовой ссоры во время распития спиртных напитков он нанес своей 43-летней супруге ножевое ранение. Женщина была госпитализирована.

Аналогичное преступление было совершено накануне в Палласовском районе. С места жительства с ножевым ранением в больницу был доставлен 30-летний мужчина. Как выяснилось, ранение ему нанёс его 58-летний приятель во время застолья.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

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