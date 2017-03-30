Мосгорсуд признал законным арест Навального на 15 суток

«Назначенное Навальному наказание согласуется с принципами разумности, справедливости и неотвратимости наказания», — огласила решение судья.

Кроме того, ранее суд оштрафовал оппозиционера на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного мероприятия.

Навальный просил суд отменить решение об аресте, так как «нет времени сидеть 15 суток». Виновным оппозиционер себя не считает.

Командир взвода полиции Сергей Головков в свою очередь рассказал об обстоятельствах задержания.

«Был замечен данный гражданин, который с группой граждан двигался в сторону Пушкинской. Я подошел, представился, предъявил документы, попросил прекратить противоправную деятельность и проследовать в служебный автотранспорт. Он отказался, оттолкнул меня, стал сопротивляться руками и ногами. После этого группа граждан стала настроена ко мне враждебно и стала отбивать гражданина Навального», — заявил полицейский.

По официальным данным, в воскресенье на несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны более 600 человек. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали «абсолютно корректно и высокопрофессионально». По его словам, участники акции «вышли в несогласованное время и в несогласованном месте», создавая угрозу безопасности.

В ходе акции один из полицейских получил тяжелую травму головы, уголовное дело по этому факту расследует центральный аппарат СК РФ.