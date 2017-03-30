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17:16 (мск), источник: ТАСС

Сотрудники ФСБ провели обыск в Эрмитаже

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Представители ФСБ РФ провели обыск в помещениях строительных служб Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

«29 марта 2017 года представителями Следственного управления ФСБ РФ в помещениях строительных служб Государственного Эрмитажа был проведен обыск в связи с уголовным делом в отношении ряда лиц, связанных с хищениями при возведении новых зданий и сооружений для нужд музея», — говорится в сообщении на сайте музея.

В пресс-службе также отметили, что руководство музея предоставило сотрудникам ФСБ всю необходимую информацию и находится в контакте с правоохранительными органами.

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