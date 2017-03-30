Сотрудники ФСБ провели обыск в Эрмитаже

Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

«29 марта 2017 года представителями Следственного управления ФСБ РФ в помещениях строительных служб Государственного Эрмитажа был проведен обыск в связи с уголовным делом в отношении ряда лиц, связанных с хищениями при возведении новых зданий и сооружений для нужд музея», — говорится в сообщении на сайте музея.