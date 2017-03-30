В Краснодаре произошел взрыв на подстанции

Это случилось около 14:30, и спустя несколько минут на месте уже были спасатели. Но по технике безопасности они не имели права подходить близко к трансформатору, поэтому не могли приступить к ликвидации происшествия.

Как сообщили ГТРК «Кубань» очевидцы, в произошедшем уже разбирается администрация города, им необходимо выяснить, кому принадлежит подстанция. Дома, которые получали электроэнергию от трансформатора, обесточены.