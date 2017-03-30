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17:21 (мск), источник: Informburo.kz

15 авто врезались друг в друга в Акмолинской области

Массовое ДТП произошло на трассе Астана — Караганда.

Источник: Informburo.kz

В ДВД Акмолинской области сообщили, что причиной массового столкновения стал «КамАЗ», направлявшийся из Астаны в Караганду.

«В 40 км от столицы, не доезжая 10 км до посёлка Аршалы, “КамАЗ” развернуло на трассе. По словам водителя грузовика, причиной стала практически нулевая видимость на дороге из-за метели. В итоге в грузовик врезалось ещё 14 автомобилей», — рассказали подробности в полиции.

В ДВД уточнили, что жертв нет. Точное количество пострадавших в аварии в настоящее время уточняется. Пассажиров с места ДТП эвакуируют в Астану и Аршалы.

30 марта перекрыта трасса «Астана-Щучинск» из-за порывов ветра. Также закрыты дороги в связи с непогодой в Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областях.

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