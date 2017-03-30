15 авто врезались друг в друга в Акмолинской области
Массовое ДТП произошло на трассе Астана — Караганда.
Массовое ДТП произошло на трассе Астана — Караганда.
В ДВД Акмолинской области сообщили, что причиной массового столкновения стал «КамАЗ», направлявшийся из Астаны в Караганду.
«В 40 км от столицы, не доезжая 10 км до посёлка Аршалы, “КамАЗ” развернуло на трассе. По словам водителя грузовика, причиной стала практически нулевая видимость на дороге
В ДВД уточнили, что жертв нет. Точное количество пострадавших в аварии в настоящее время уточняется. Пассажиров с места ДТП эвакуируют в Астану и Аршалы.
30 марта перекрыта трасса «Астана-Щучинск»