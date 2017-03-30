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22:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

3 апреля суд Екатеринбурга рассмотрит жалобы адвокатов Юревича

Сторона защиты обжаловала действия следователя 4-го следственного управления СКР.

Суд Екатеринбурга рассмотрит жалобы адвокатов Михаила Юревича 3 апреля, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» адвокат Юревича Игорь Трунов.

Вчера, 29 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовало рассмотрение жалобы адвоката экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Однако суд перенёс заседание за необходимостью истребовать дополнительные документы.

Напомним, сторона защиты Юревича обжаловала в Екатеринбурге действия следователя 4-го следственного управления СКР Алексея Смирнова, который не позволил защите ознакомиться с материалами уголовного дела, а также отказал адвокатам в личной встрече. Кроме того, по словам адвоката, обыски 29 марта в челябинском доме экс-губернатора прошли незаконно и защита намерена обжаловать это в суде.

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