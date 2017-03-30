3 апреля суд Екатеринбурга рассмотрит жалобы адвокатов Юревича

Суд Екатеринбурга рассмотрит жалобы адвокатов Михаила Юревича 3 апреля, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» адвокат Юревича Игорь Трунов.

Вчера, 29 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовало рассмотрение жалобы адвоката экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Однако суд перенёс заседание за необходимостью истребовать дополнительные документы.