3 апреля суд Екатеринбурга рассмотрит жалобы адвокатов Юревича
Сторона защиты обжаловала действия следователя 4-го следственного управления СКР.
Сторона защиты обжаловала действия следователя 4-го следственного управления СКР.
Суд Екатеринбурга рассмотрит жалобы адвокатов Михаила Юревича 3 апреля, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» адвокат Юревича Игорь Трунов.
Вчера, 29 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовало рассмотрение жалобы адвоката
Напомним, сторона защиты Юревича обжаловала в Екатеринбурге действия следователя 4-го следственного управления СКР Алексея Смирнова, который не позволил защите ознакомиться с материалами уголовного дела, а также отказал адвокатам в личной встрече. Кроме того, по словам адвоката, обыски 29 марта в челябинском доме