В Сарове выясняют обстоятельства ДТП с рабочими на стройке

Обстоятельства ДТП с рабочими на стройке в Сарове выясняют специалисты, сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Сотрудники ведомства приступили к расследованию группового несчастного случая, произошедшего 29 марта на территории строительства здания на Варламовской дороге. Движущийся автопогрузчик наехал на двух машинистов автокранов. Пострадавшие работники — 56-летний и 58-летний мужчины — получили сложные переломы ног.

В настоящее время проводится расследование несчастного случая, уточняются обстоятельства происшествия.