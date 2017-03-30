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17:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Сарове выясняют обстоятельства ДТП с рабочими на стройке

В результате несчастного случая на производстве тяжело пострадали двое работников.

Обстоятельства ДТП с рабочими на стройке в Сарове выясняют специалисты, сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Сотрудники ведомства приступили к расследованию группового несчастного случая, произошедшего 29 марта на территории строительства здания на Варламовской дороге. Движущийся автопогрузчик наехал на двух машинистов автокранов. Пострадавшие работники — 56-летний и 58-летний мужчины — получили сложные переломы ног.

В настоящее время проводится расследование несчастного случая, уточняются обстоятельства происшествия.

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