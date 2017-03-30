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18:03 (мск), источник: Sputnik.by

Экс-председатель Дзержинского района приговорен к 20 годам

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Минский областной суд приговорил 67-летнего экс-председателя Дзержинского райисполкома к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщили Sputnik в четверг в суде.

Источник: Sputnik.by

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о том, чтобы его уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

«Он признан виновным по ст. 154 “Истязание”, 186 “Угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества” и по ст. 139 “Убийство” и по совокупности ему назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», — сообщили в суде.

Кроме этого, суд назначил взыскать с обвиняемого 30 тысяч рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда.

Суд оправдал обвиняемого по ст. 37, по которой экс-чиновник обвинялся в хищении документов, сказали в суде.

Приговор не окончательный и он может быть обжалован в течение 10 дней в суде высшей инстанции.

59-летняя женщина была убита в августе 2016 года в торговом центре в городе Фаниполь Дзержинского района, по подозрению в убийстве по «горячим следам» был задержан ее бывший муж, пенсионер. На теле погибшей были обнаружены многочисленные ножевые ранения, по информации следствия, убийство произошло в результате ссоры.

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