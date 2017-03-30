В Мамадыше задержан устроивший стрельбу дальнобойщик

Водитель из Владимирской области на большегрузе «Скания», не уступил дорогу жителю Пермского края, совершавшему обгон на грузовом автомобиле «Вольво», чем вызвал агрессию у коллеги. Шофер «Вольво» выстрелил из пневматического оружия по стеклу большегруза «Скания». Шофер последнего авто обратился в полицию и сообщил номер машины коллеги.

Оба дальнобойщика для разбирательства были доставлены в отдел полиции. Нарушителю грозит административное наказание.