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17:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Мамадыше задержан устроивший стрельбу дальнобойщик

(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). Накануне на 903-м км трассы М7 водитель большегрузного автомобиля «Вольво» устроил пальбу по фуре «Скания», с которой не поделил дорогу, пишет газета «Нократ».

Водитель из Владимирской области на большегрузе «Скания», не уступил дорогу жителю Пермского края, совершавшему обгон на грузовом автомобиле «Вольво», чем вызвал агрессию у коллеги. Шофер «Вольво» выстрелил из пневматического оружия по стеклу большегруза «Скания». Шофер последнего авто обратился в полицию и сообщил номер машины коллеги.

Оба дальнобойщика для разбирательства были доставлены в отдел полиции. Нарушителю грозит административное наказание.

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