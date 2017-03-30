В Татарстане мужчина избил на улице 12-летнюю девочку, забрав у нее деньги

По предварительным данным, мужчина около 19 часов напал на девочку, сначала он забрал у нее деньги, а потом прошел вместе с ней до ее дома, вновь потребовал 1000 рублей, а затем жестоко избил ее. Сейчас девочка находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов после получения сообщения о происшествии начали поиски подозреваемого, со слов потерпевшей, на правой руке у него отсутствовали минимум 2 фаланги безымянного пальца.

Полицейские задержали подозреваемого, он сознался в совершении преступления. Выясняются все обстоятельства происшествия.